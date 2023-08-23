Обновленный рейтинг городских поликлиник опубликован в столице

В столице опубликован обновленный рейтинг городских поликлиник. Как отметила заммэра Анастасия Ракова, данный рейтинг – ориентир, который способствует повышению качества медицинской помощи.

Всего в выборе лучшей поликлиники приняли участие порядка 100 тысяч граждан, которые посещали медучреждение хотя бы один раз. Москвичам нужно было оценить поликлиники по множеству критериев, начиная от профессионализма и командной работы медперсонала и заканчивая формированием доброжелательной атмосферы.

В итоге лидером рейтинга стал филиал № 1 поликлиники № 220.