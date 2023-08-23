Участок Люблинско-Дмитровской линии метро закроют 26–28 августа

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12:00

Город

Обновленный рейтинг городских поликлиник опубликован в столице

Обновленный рейтинг городских поликлиник опубликован в столице

Порядок отпуска рецептурных лекарств изменится в России с 1 сентября

Новости часа: в Москве опубликовали рейтинг поликлиник

Новости часа: Собянин заявил, что поликлиническая сеть Москвы будет модернизирована

Собянин и Мантуров открыли в Зеленограде производство жизненно важных лекарств

Новости часа: Собянин сообщил об открытии еще трех поликлиник после капремонта

Собянин и Мантуров открыли в Зеленограде завод по производству жизненно важных лекарств

Собянин сообщил об открытии еще трех поликлиник после капремонта

Новости часа: Собянин сообщил о запуске фармацевтического производства в Зеленограде

Новости часа: производство лекарственных препаратов в Москве выросло на две трети

В столице опубликован обновленный рейтинг городских поликлиник. Как отметила заммэра Анастасия Ракова, данный рейтинг – ориентир, который способствует повышению качества медицинской помощи.

Всего в выборе лучшей поликлиники приняли участие порядка 100 тысяч граждан, которые посещали медучреждение хотя бы один раз. Москвичам нужно было оценить поликлиники по множеству критериев, начиная от профессионализма и командной работы медперсонала и заканчивая формированием доброжелательной атмосферы.

В итоге лидером рейтинга стал филиал № 1 поликлиники № 220.

Читайте также
медицинагородвидеоЕлизавета ЯкушеваИван Евдокимов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика