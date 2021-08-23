Более 900 ординаторов прошли аккредитацию в Кадровом центре Депздрава

Более 900 ординаторов успешно прошли аккредитацию в Кадровом центре столичного Депздрава. Об этом рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, центр работает с мая этого года, но через него прошло уже несколько потоков молодых специалистов.

Учреждение оборудовано по последнему слову медицинской техники и позволяет пройти первичную аккредитацию по 88 специальностям. Она включает в себя три этапа: компьютерное тестирование, решение ситуационных задач и работу на симуляторах.

В ближайшее время медики смогут пройти там процедуру оценки на присвоение статуса "Московский врач". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.