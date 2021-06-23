Сделать прививку от COVID-19 теперь можно во Дворце водных видов спорта "Лужники"

В Москве сделать прививку от коронавируса теперь можно во Дворце водных видов спорта "Лужники".

В "Лужниках" прививают без записи, в порядке живой очереди. Для многих это удобнее и быстрее, чем записываться и приходить к определенному времени в поликлинику.

Процедура занимает примерно 40 минут. 10 минут отводится на предварительный осмотр, затем сама вакцинация и после нужно подождать полчаса.

Дату повторного визита назначает врач. Всем привитым выдают сертификаты, которые отображаются в электронной медицинской карте. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.