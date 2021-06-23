Около 6 тысяч единиц медоборудования получат больницы и поликлиники Москвы

Около шести тысяч единиц новейшего медоборудования получат больницы и поликлиники столицы до 2023 года. Об этом рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Речь идет о компьютерных и магнитно-резонансных томографах, маммографах, аппаратах для рентген- и ультразвуковой диагностики.

По словам Анастасии Раковой, дополнительные возможности для диагностических исследований в больницах и поликлиниках появились благодаря масштабной программе закупок медицинской техники. Сейчас столичные медучреждения уже получили две тысяч единиц новейшего оборудования. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.