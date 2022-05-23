Дума приняла в I чтении проект о дистанционных медосмотрах водителей

Дума приняла в первом чтении законопроект о дистанционных медосмотрах водителей

Проект наделяет Минздрав правом определять порядок проведения предварительных, периодических, предсменных и предрейсовых, а также послесменных и послерейсовых медицинских осмотров водителей.

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