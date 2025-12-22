Современный каркас здравоохранения создадут в Москве к 2030 году

Современный каркас системы здравоохранения будет полностью сформирован к 2030 году.

В городе продолжается активное обновление медицинской инфраструктуры. Каждый год вводят в эксплуатацию новые больницы, корпуса и флагманские центры. Сейчас в Москве создается новый стационар для НИИ имени Н. В. Склифосовского и строятся здания Московской городской онкологической больницы № 62.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.