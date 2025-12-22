Форма поиска по сайту

22 декабря, 11:30

Город

Современный каркас здравоохранения создадут в Москве к 2030 году

Современный каркас здравоохранения создадут в Москве к 2030 году

Трехтысячную операцию по пересадке почки провели в НИИ имени Склифосовского

"Познавательный фильм": Москва. Новое сердце

Флагманский центр ГКБ № 1 принял 70 тысяч пациентов

Собянин: флагманский центр ГКБ № 1 имени Пирогова принял 70 тыс пациентов

Сергей Собянин открыл корпус больницы № 67 им. Ворохобова после реконструкции

Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 17 декабря

Новости социального блока Москвы

Мэр Москвы поздравил коллектив "Больницы 52" с юбилеем медучреждения

Собянин поздравил коллектив "Больницы 52" с 70-летием медучреждения

Современный каркас системы здравоохранения будет полностью сформирован к 2030 году.

В городе продолжается активное обновление медицинской инфраструктуры. Каждый год вводят в эксплуатацию новые больницы, корпуса и флагманские центры. Сейчас в Москве создается новый стационар для НИИ имени Н. В. Склифосовского и строятся здания Московской городской онкологической больницы № 62.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

