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22 ноября, 11:30

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Вице-мэр Ракова: в больницах Москвы появились "робокошки"

Вице-мэр Ракова: в больницах Москвы появились "робокошки"

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В трех больницах Москвы появились роботы-помощники. За соответствующий интерфейс их уже прозвали "робокошками". Они умеют доставлять еду и медицинские принадлежности, провожать пациентов, а по пути делиться полезными советами о поддержании своего здоровья. Об этом рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Робокошки ориентируются в пространстве с помощью камер. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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