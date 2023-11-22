Вице-мэр Ракова: в больницах Москвы появились "робокошки"

В трех больницах Москвы появились роботы-помощники. За соответствующий интерфейс их уже прозвали "робокошками". Они умеют доставлять еду и медицинские принадлежности, провожать пациентов, а по пути делиться полезными советами о поддержании своего здоровья. Об этом рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Робокошки ориентируются в пространстве с помощью камер. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.