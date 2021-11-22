В РФ начались испытания вакцины "Спутник V" в виде капель для носа

Ученые заканчивают работу над вакциной от ковида в виде капель. Сейчас осталось провести клинические испытания препарата.

Сообщается, что можно будет просто закапать "Спутник V" в нос и таким образом защититься от вируса.

Как пояснил замдиректора Центра имени Гамалеи Денис Логунов, такой вариант вакцины может быть даже лучше, чем привычный укол. Потому что сможет создавать так называемый барьерный иммунитет на слизистой оболочке носа, а потому защитит человека не только от осложнений после коронавируса, но даже от симптоматического течения болезни.

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