В Москве появится ИИ-мониторинг за пациентами с рисками инфаркта и инсульта

Москва внедрит систему мониторинга на основе искусственного интеллекта (ИИ) для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний у пациентов с высокими рисками развития инфаркта и инсульта. Нейросеть обучалась на историях болезни умерших людей.

В настоящее время система работает в пилотном режиме. В ближайшее время она появится во всех столичных поликлиниках. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.