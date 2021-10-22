Роспотребнадзор запустил горячую линию по вопросам тестирования на COVID-19

Роспотребнадзор открыл горячую линию по вопросам тестов на коронавирус. Специалисты расскажут о сроках выполнения анализов, а также выдаче результатов.

Консультирование будет проводиться по телефону 8 (800) 555-49-43.

Ранее Владимир Путин потребовал увеличить объемы тестирования на COVID-19 в РФ. По его словам, это необходимо для своевременного выявления заболевших.

До этого Роспотребнадзор разработал проект с предложением сократить срок получения результатов исследования на коронавирус до 24 часов.