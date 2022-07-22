Около 220 тыс горожан проверили здоровье в павильонах "Здоровая Москва"

Врачи павильонов “Здоровая Москва” направили на дополнительные исследования в клиники уже около 180 тысяч пациентов. О многих заболеваниях удалось узнать на ранней стадии и вовремя начать лечение. За два месяца работы в павильонах проверились почти 220 тысяч человек, рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Всего за час в комфортной обстановке можно сдать анализы и узнать о состоянии организма. Есть и углубленное обследование после COVID-19. Программа включает в себя более 11 исследований. Она выявляет сахарный диабет, дыхательные и сердечно-сосудистые заболевания и ряд других. 46 павильонов "Здоровая Москва" открыты ежедневно с 08:00 до 20:00.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.