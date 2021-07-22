Врач рассказал, какие документы нужны для ревакцинации от COVID-19

Сделать повторную прививку от COVID-19 в Москве теперь можно во всех прививочных пунктах. Заместитель главного врача ГП № 220 ДЗМ Владимир Терещенко рассказал, какие документы необходимо иметь с собой.

"При себе достаточно иметь паспорт, полис, но если вы делали прививку в другом регионе, вам нужно иметь с собой сертификат о вакцинации. С этим сертификатом, паспортом и полисом можете обратиться в точку вакцинации, будь то павильон "Здоровая Москва" или поликлиника", – сказал врач.

Он также уточнил, что в павильон "Здоровая Москва" можно обратиться в порядке живой очереди, а в поликлинику – по записи. Подробнее о ревакцинации в столице, – в сюжете телеканала Москва 24.