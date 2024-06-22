Уникальную операцию провели врачи Морозовской детской больницы. Восьмилетнему мальчику, который с рождения был практически полностью незрячим, имплантировали линзы с углубленным фокусом.

Как уточнила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, раньше такие операции делали только взрослым пациентам. Провести ее ребенку стало возможно благодаря новым технологиям, которые внедряют в городской медицине.

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