В Москве разработали единый городской алгоритм помощи при онкологических заболеваниях

В Москве создали единый городской алгоритм помощи при онкологических заболеваниях. В течение 2022 года врачи разрабатывали единый городской клиентский путь по онкологическим диагнозам. В ходе работы был сформирован процесс мониторинга, затрагивающий шесть онкостационаров с новейшим оборудованием и современными лабораториями.

Медики рассказали о маршруте пациента на всех этапах: от подтверждения диагноза до наблюдения после лечения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.