Евгений Брюн рассказал о методах борьбы с наркоманией и алкогольной зависимостью

22 июня в информационном центре правительства Москвы прошла пресс-конференция, посвященная Международному дню борьбы с наркоманией.
О проблемах и путях решения рассказали:
- главный внештатный специалист психиатр-нарколог департамента здравоохранения города Москвы, главный внештатный специалист-нарколог Минздрава России Евгений Брюн;
- председатель попечительского совета некоммерческого фонда "Здоровая Страна", член совета при президенте Российской Федерации по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детства Дмитрий Валюков;
- представитель российского гражданского общества по лечению наркомании и продвижению программ Drug free в ООН Никита Лушников;
- певица, композитор, основатель проекта помощи зависимым людям совместно с национальным антинаркотическим союзом "Цунами" Рита Дакота.