Количество москвичей, получивших первый компонент вакцины, превысило 2 млн человек

Число москвичей, прошедших вакцинацию от коронавируса, превысило 2 миллиона, сообщил глава столичного Депздрава Алексей Хрипун.

Он подчеркнул, что текущая эпидемиологическая ситуация в Москве является достаточно сложной.

"Исходя из всего этого, можно сделать вывод: единственным эффективным способом борьбы с эпидемией всегда являлась и является вакцинация. Это великое благо, что мы с вами имеем эффективные вакцины. На сегодняшний день привиты более 2 миллионов человек", – заявил Хрипун.

По его словам, в столице в настоящее время имеются достаточные объемы вакцины.