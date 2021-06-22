Жительница столицы рассказала о своем опыте вакцинации от COVID-19

Для удобства москвичей в городе прививают в поликлиниках, выездных пунктах в МФЦ, торговых центрах и парках. Все устроено так, чтобы москвичи тратили на это меньше времени. Если в концу дня очереди в павильонах "Здоровая Москва" сохраняются, медики работают до последнего пациента.

В рубрике "Подставь плечо" телезрителям рассказывают истории тех, кто привился от коронавируса. Жительница столицы Ольга Зенченкова рассказала о своем опыте вакцинации. По ее словам, слишком большого дискомфорта из-за вакцины не было. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.