Новости часа: два клинических исследования в области гематологии проведут в Москве

Москва организует два клинических исследования в области гематологии для импортозамещения лекарств. Об этом рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Желтый уровень опасности из-за вероятности грозы действует в Москве до вечера понедельника, 22 мая. Это данные Гидрометцентра.

Жителя Оренбургской области задержали за подготовку терактов по указанию спецслужб Украины. Об этом заявили в ФСБ.