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11:30

Общество

Новости часа: два клинических исследования в области гематологии проведут в Москве

Новости часа: два клинических исследования в области гематологии проведут в Москве

"Мой район. Навигатор": павильоны "Здоровая Москва" вновь открылись в парках столицы

Поликлиника в Печатниках открылась после реконструкции

Спрос на препараты от аллергии вырос почти вдвое в Московском регионе

Жителям столицы рассказали о работе медсестер в московских медорганизациях

Собянин рассказал о столичных исследованиях лекарств

Новые поликлиники открыли в Печатниках и Зеленограде

Персональные лекарства начнут делать в аптеках РФ с сентября 2023 года

Собянин рассказал, что в Москве в 1,5 раза выросло производство лекарств и медизделий

"Жизнь в большом городе": столичная медицина

Москва организует два клинических исследования в области гематологии для импортозамещения лекарств. Об этом рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Желтый уровень опасности из-за вероятности грозы действует в Москве до вечера понедельника, 22 мая. Это данные Гидрометцентра.

Жителя Оренбургской области задержали за подготовку терактов по указанию спецслужб Украины. Об этом заявили в ФСБ.

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