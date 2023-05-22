11:30Общество
Новости часа: два клинических исследования в области гематологии проведут в Москве
Москва организует два клинических исследования в области гематологии для импортозамещения лекарств. Об этом рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Желтый уровень опасности из-за вероятности грозы действует в Москве до вечера понедельника, 22 мая. Это данные Гидрометцентра.
Жителя Оренбургской области задержали за подготовку терактов по указанию спецслужб Украины. Об этом заявили в ФСБ.