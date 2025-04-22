Открытые экскурсии пройдут во флагманском центре Буяновской больницы

В новом флагманском центре Московской клинической больницы имени Буянова пройдут открытые экскурсии 22 и 23 апреля. Об этом рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Гостям покажут передовое высокотехнологичное оборудование, гибридную операционную, противошоковый зал, оснащение автомобилей скорой помощи. По словам Раковой, участники экскурсии также ознакомятся с современными стандартами оказания помощи и цифровыми технологиями.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.