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22 апреля, 10:15

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Число экстренных госпитализаций с заболеваниями почек уменьшилось в Москве

Число экстренных госпитализаций с заболеваниями почек уменьшилось в Москве

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В Москве снизилось количество экстренных госпитализаций с заболеваниями почек. Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В новых нефрологических центрах организованы амбулаторные приемы, а также лечение в условиях дневного и круглосуточного стационаров. Москвичи с заболеваниями почек могут получить полный спектр специализированной диагностики и все виды лечения.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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