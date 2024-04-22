Число экстренных госпитализаций с заболеваниями почек уменьшилось в Москве

В Москве снизилось количество экстренных госпитализаций с заболеваниями почек. Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В новых нефрологических центрах организованы амбулаторные приемы, а также лечение в условиях дневного и круглосуточного стационаров. Москвичи с заболеваниями почек могут получить полный спектр специализированной диагностики и все виды лечения.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.