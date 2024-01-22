Сотрудники флагманского центра НИИ им. Склифосовского прошли спецобучение

В 2023 году в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского открылся один из первых в столице флагманских центров. Директор медучреждения Сергей Петриков рассказал, какую подготовку прошел медперсонал.

Глава больницы подчеркнул, что работники прошли тренинг по профилактике падений больных в стационаре. Кроме того, еще до поступления пациентов медперсонал отработал порядок действий при поступлении экстренных пациентов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.