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22 января, 15:45

Общество

Сотрудники флагманского центра НИИ им. Склифосовского прошли спецобучение

Сотрудники флагманского центра НИИ им. Склифосовского прошли спецобучение

Директор НИИ скорой помощи имени Склифосовского рассказал о принципе "врач к пациенту"

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В 2023 году в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского открылся один из первых в столице флагманских центров. Директор медучреждения Сергей Петриков рассказал, какую подготовку прошел медперсонал.

Глава больницы подчеркнул, что работники прошли тренинг по профилактике падений больных в стационаре. Кроме того, еще до поступления пациентов медперсонал отработал порядок действий при поступлении экстренных пациентов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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