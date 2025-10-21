Врачи НИИ имени Склифосовского спасли руку мужчине с редкой генетической аномалией

Врачи НИИ имени Н. В. Склифосовского спасли руку мужчине с редкой генетической аномалией, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Они провели уникальную операцию по удалению ребра через миниатюрные проколы. Благодаря этому удалось помочь 40-летнему мужчине, который 10 лет страдал от боли и почти не мог пользоваться левой рукой.

