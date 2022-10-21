В Orion Pharma опровергли информацию об уходе из РФ

Первая фармацевтическая компания собралась уйти из России. По данным СМИ, это финская Orion Pharma. Она производит лекарства для диабетиков, пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также витамины. Представители фармбизнеса эти данные опровергли.

О том, что Orion Pharma приступила к ликвидации российского офиса, ранее сообщили "Ведомости". По данным издания, в настоящий момент якобы идут увольнения сотрудников местного подразделения.

Между тем в Минпромторге РФ заявили, что не получали от финской компании никаких уведомлений о планируемом уходе, в связи с чем ей был направлен официальный запрос.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.