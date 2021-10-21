Ракова оценила рост заболеваемости COVID-19 в Москве

Заболеваемость этой осенью в Москве на 80% выше прошлогодней из-за штамма "Дельта". Об этом заявила заместитель мэра Анастасия Ракова.

За месяц заболеваемость ковидом выросла почти в четыре раза, число госпитализаций – в три. При этом людей с устойчивым иммунитетом от вакцины в Москве не 5 миллионов, а меньше – около 3,4 миллиона. Также наблюдается резкий рост заболеваемости ОРВИ, а это дополнительная нагрузка на здравоохранение.

Период нерабочих дней должен помочь городу бороться с вирусом, подчеркнула Анастасия Ракова. Это время лучше всего провести с семьей и близкими, побыть дома, отправиться на дачу узким кругом, максимально сократив число контактов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.