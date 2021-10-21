Эксперт рассказал, почему появляются новые штаммы COVID-19

В России появился новый штамм коронавируса. Вариант AY.4.2 до этого уже обнаружили в Британии. Пока в нашей стране зафиксировали всего несколько случаев, но распространяется ковид, как известно, молниеносно.

Почему появляются новые штаммы? Спасет ли от них вакцинация? И чего ждать от коронавируса в ближайшие недели, особенно, когда начнутся нерабочие дни и многие поедут отдыхать?

На эти и другие вопросы ответил генеральный директор контрактно-исследовательской компании, иммунолог, к.м.н. Николай Крючков. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.