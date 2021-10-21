В России обнаружили единичные случаи нового варианта коронавируса

Единичные случаи нового штамма коронавируса зафиксировали в России. Об этом сообщает Роспотребнадзор.

По оценкам ученых, это уже 45-я вариация индийской "Дельты". Пока случаев мало, поэтому делать выводы об опасном штамме рано. Но теоретически он может служить причиной нового подъема заболеваемости.

Россия уже обновила рекорды по новым случаям, а также смертности. Таких показателей не было даже в первую волну.

Тем временем в Британии, где подвид AY.4.2 обнаружили впервые, говорят, что он на 10–15% заранее остальных мутаций. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.