21 сентября, 14:45Общество
Глава Росздравнадзора заявила, что доля отечественных препаратов на рынке составляет 70%
В России растет производство лекарств. Так, доля отечественных препаратов на рынке составляет порядка 70%.
Импортозамещение активно идет и по жизненно важным лекарствам, сообщила глава Росздравнадзора Алла Самойлова на встрече с Михаилом Мишустиным.
Он отметил, что новые регионы должны обеспечиваться лекарствами так же, как вся страна и поручил главе Росздравнадзора держать на контроле снабжение местных аптек.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.