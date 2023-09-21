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21 сентября, 14:45

Общество

Глава Росздравнадзора заявила, что доля отечественных препаратов на рынке составляет 70%

Глава Росздравнадзора заявила, что доля отечественных препаратов на рынке составляет 70%

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В России растет производство лекарств. Так, доля отечественных препаратов на рынке составляет порядка 70%.

Импортозамещение активно идет и по жизненно важным лекарствам, сообщила глава Росздравнадзора Алла Самойлова на встрече с Михаилом Мишустиным.

Он отметил, что новые регионы должны обеспечиваться лекарствами так же, как вся страна и поручил главе Росздравнадзора держать на контроле снабжение местных аптек.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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