Глава Росздравнадзора заявила, что доля отечественных препаратов на рынке составляет 70%

В России растет производство лекарств. Так, доля отечественных препаратов на рынке составляет порядка 70%.

Импортозамещение активно идет и по жизненно важным лекарствам, сообщила глава Росздравнадзора Алла Самойлова на встрече с Михаилом Мишустиным.

Он отметил, что новые регионы должны обеспечиваться лекарствами так же, как вся страна и поручил главе Росздравнадзора держать на контроле снабжение местных аптек.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.