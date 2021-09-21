Цифровой паспорт ребенка стал доступен всем детским поликлиникам столицы

В Москве у детей появились цифровые паспорта. Это новый сервис единой цифровой платформы московского здравоохранения. Об этом рассказала заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

С помощью цифрового паспорта врачи в поликлиниках и учебных заведениях могут максимально быстро узнать все о состоянии здоровья ребенка, чтобы назначить лечение.

Раньше вся эта информация хранилась разрозненно – в бумажных документах и разделах электронной карты. Приходилось тратить время на ее сборы. Сейчас же все основные данные можно оперативно загрузить и оценить.

Кроме группы крови, здоровья и хронических заболеваний, в паспорте есть информация о льготах и социальном статусе. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.