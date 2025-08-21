Участок Троицкой линии метро закроют с 29 по 31 августа

Новости

Новости

21 августа, 11:45

Общество

Столичные врачи спасли женщину с тяжелыми травмами после падения под поезд

Столичные врачи спасли женщину с тяжелыми травмами после падения под поезд

Столичные врачи спасли женщину с тяжелыми травмами после падения под поезд. Об этом рассказала заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

По ее словам, специалисты Боткинской больницы провели точную диагностику, а затем высокотехнологичное хирургическое лечение в специальной гибридной операционной. Состояние пациентки с разрывом печени, переломом позвоночника и другими повреждениями удалось стабилизировать.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

медицинаобществогородвидеоМария Рыбакова

