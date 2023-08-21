Флагманский филиал Филатовской больницы откроют в столице в 2023 году

В этом году в столице откроют флагманский филиал Филатовской больницы. Его построили по новым московским стандартам.

В филиале смогут одновременно работать травматологи, хирурги, нейрохирурги и другие специалисты. Принимать пациентов там будут в соответствие с новой, так называемой триаж системой, распределяя по цветам: желтый, красный и зеленый. Благодаря цифровым технологиям будет сразу понятно, кому какая помощь требуется.

Во флагманский центр завезли около шести тысяч единиц оборудования, в том числе высокотехнологичного. Еще в больнице есть девять операционных. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.