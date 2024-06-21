Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 июня, 11:30

Город

Уникальную операцию на глаза провели в Морозовской детской больнице

Уникальную операцию на глаза провели в Морозовской детской больнице

Строители приступили к черновой отделке нового корпуса ДГКБ святого Владимира

Собянин: новый комплекс больницы имени святого Владимира будет достроен в 2025 году

Новости часа: 15 суперсовременных операционных оборудуют в больнице святого Владимира

Новости часа: городские службы ликвидируют последствия залпового ливня в Москве

Собянин: в 2025 году в Москве появится еще один детский стационар

СМИ сообщили о переходе хирурга Хайдарова на работу к конкурентам

Депздрав Москвы опубликовал рейтинг столичных поликлиник

Москвичи смогут проголосовать за лучший аромат для поликлиники

Новости часа: более 16 тысяч жителей ЦАО получат жилье по программе реновации

В Морозовской детской больнице восьмилетнему ребенку провели уникальную операцию на глаза. Об этом рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

У ребенка было врожденное помутнение хрусталиков или катаракта. Как сообщили врачи, он скоро сможет вести полноценную жизнь. Мальчику имплантировали линзы с углубленным фокусом – раньше такие устанавливали только взрослым пациентам.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
медицинагородвидеоСтанислав КуликЕвгения Мирошкина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика