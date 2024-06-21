Уникальную операцию на глаза провели в Морозовской детской больнице

В Морозовской детской больнице восьмилетнему ребенку провели уникальную операцию на глаза. Об этом рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

У ребенка было врожденное помутнение хрусталиков или катаракта. Как сообщили врачи, он скоро сможет вести полноценную жизнь. Мальчику имплантировали линзы с углубленным фокусом – раньше такие устанавливали только взрослым пациентам.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

