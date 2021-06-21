В павильонах "Здоровая Москва" увеличили пропускную мощность для вакцинации от COVID-19

Павильоны "Здоровая Москва" теперь работают только на вакцинацию от коронавируса. Пропускную способность увеличили. Если очереди сохранятся к концу недели, выездные бригады будут работать до последнего желающего привиться, даже если рабочий день уже закончится. Об этом сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она отметила, что, несмотря на выросший спрос, свободные слоты в поликлиниках все еще есть, можно спокойно записаться на вакцинацию. В павильонах "Здоровая Москва" очередь живая, так как все происходит на открытом воздухе, там проще соблюдать дистанцию. Павильоны открыты в более чем 40 городских парках.

Также привиться можно в торговый центрах, центрах госуслуг и частных клиниках. Полный список можно найти на сайте mos.ru. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.