Московские футбольные клубы предложили организовать на стадионах прививочные пункты

Московские футбольные клубы хотят организовать на стадионах прививочные пункты. С таким предложением к Сергею Собянину и президенту Российского футбольного союза Александру Дюкову обратились сразу четыре столичных команды – "Спартак", "Динамо", ЦСКА и "Локомотив".

В обращении они указали, что прививочные пункты могли бы работать в дни домашних матчей. Также клубы просят пускать на трибуны вакцинированных болельщиков сверх установленной квоты. Сейчас стадион можно заполнять не более чем на 50%. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.