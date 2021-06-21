В Москве заработали еще 5 амбулаторных КТ-центров для диагностики COVID-19

В Москве открыли еще пять амбулаторных КТ-центров для диагностики коронавируса. Таким образом, их число выросло до 35. Об этом сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, улучшения ситуации с ковидом в Москве не видно. Поэтому в городе продолжают усиливать диагностику. Новые КТ-центры открыли на базе поликлиник № 8, 9, 45, а также при консультативно-диагностическом центре № 6 и диагностического клинического центра № 1. Они помогают снизить нагрузку на стационары, что очень важно в нынешней ситуации, подчеркнула Анастасия Ракова. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.