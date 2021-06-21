Работник школы рассказала о своем опыте вакцинации от COVID-19

В Москве сделать прививку от коронавируса можно в 7 офисах "Мои документы". Это флагманские отделения и районный центр госуслуг района Ясенево. Также прививают в поликлиниках, торговых центрах, павильонах "Здоровая Москва".

Все сделано так, чтобы тратить поменьше времени и получить вакцину можно было по пути на работу или во время прогулки с семьей.

В рубрике "Подставь плечо" телезрителям рассказывают истории тех, кто привился от коронавируса. О своем решении вакцинироваться рассказала работник школы Ольга Васильева. Она считает, что прививка – это безопасность для нее самой и всех, с кем она взаимодействует. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.