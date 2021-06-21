В Москве начнутся исследования "Спутника V" для подростков

В Москве с июля начнутся клинические исследования вакцины "Спутник V" среди подростков. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В настоящее время идет набор добровольцев. Участвовать могут ребята от 12 до 17 лет.

Исследование будет проходить в три фазы по отработанной технологии. Первые два этапа проведут на базе Морозовской детской больницы и детской клинической больницы Башляевой. Третья фаза будет в детских поликлиниках столицы.

По результатам примут решение, включать подростков в программу вакцинации или нет. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.