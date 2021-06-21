Исследование вакцины "Спутник V" для подростков начнется в Москве

Клиническое исследование вакцины "Спутник V" для подростков 12–17 лет начнет Центр имени Гамалеи на площадке столичных медучреждений уже в начале июля этого года. Об этом заявила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Исследование будет проходить в три фазы по уже отработанной технологии. Первая и вторая фазы исследования будут проводиться на базе двух ведущих детских больниц столицы – Морозовской детской больницы и детской больницы им. З.А. Башляевой. Третья фаза – в детских поликлиниках города Москвы.