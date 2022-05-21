Российские медики при необходимости смогут выявить оспу обезьян – Мурашко

Врачи в России при необходимости смогут выявить оспу обезьян и лечить ее, медикаменты для этого есть, сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Он также отметил, что РФ выделила средства на лекарственное обеспечение прибывших из Донбасса.

Между тем Москва в качестве ответной меры закрывает въезд в РФ 963 гражданам США. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.