Жители регионов России смогут сделать вторую прививку от COVID-19 в Москве

Люди, сделавшие прививку от коронавируса в регионах, смогут получить второй компонент вакцины в Москве. Об этом заявила заместитель мэра Анастасия Ракова.

Причем не имеет значения, где именно прописан человек – в столице или в другом городе.

Предварительно нужно будет записаться в одну из 11 поликлиник. Все сведения о привитых в России передаются в Федеральный регистр. Поэтому перед осмотром врачи проверят, был ли введен первый компонент.

Информацию о том, где именно можно получить вторую дозу вакцины, находится на сайте mos.ru. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.