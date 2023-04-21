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Новости

Новости

21 апреля, 16:00

Город

Новости часа: Ракова сообщила о переходе московских больниц на безбумажный формат работы

Новости часа: Ракова сообщила о переходе московских больниц на безбумажный формат работы

Собянин рассказал об активном развитии основных направлений московского здравоохранения

Новости часа: Собянин рассказал о программе "Столичное здравоохранение"

Около 3 тыс человек получили экстренную медицинскую помощь в новом флагмане Склифа

Новости часа: девять поликлиник в центре Москвы отремонтируют в 2023 году

Новости часа: Собянин рассказал о новой детско-взрослой поликлинике в Солнцеве

80 городских поликлиник реконструировали в столице

Собянин рассказал о преимуществах нейросети в столичной медицине

Собянин рассказал, как искусственный интеллект заботится о здоровье пациентов в Москве

Поликлиника для взрослых открылась после капитального ремонта в Черемушках

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Московские больницы начнут переходить на безбумажный формат работы к лету. Об этом заявила заммэра столицы Анастасия Ракова.

Несколько районов обесточено в Севастополе из-за сработавшей системы защиты. Об этом сообщил местный губернатор.

Более 157 тысяч москвичей посетили экскурсии проекта "Добрый автобус". Об этом рассказали в Дептрансе.

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