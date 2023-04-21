Новости часа: Ракова сообщила о переходе московских больниц на безбумажный формат работы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Московские больницы начнут переходить на безбумажный формат работы к лету. Об этом заявила заммэра столицы Анастасия Ракова.

Несколько районов обесточено в Севастополе из-за сработавшей системы защиты. Об этом сообщил местный губернатор.

Более 157 тысяч москвичей посетили экскурсии проекта "Добрый автобус". Об этом рассказали в Дептрансе.