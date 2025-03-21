Врачи московского перинатального центра помогли появиться на свет тройне. Специалисты городской клинической больницы № 67 имени Ворохобова более двух с половиной месяцев боролись за жизнь и здоровье новорожденных и их матери.

Трое малышей появились на свет раньше срока, а их общий вес не превышал трех килограммов. Сразу после рождения их поместили в отделение реанимации. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.