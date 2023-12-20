Эндоскопический центр открыли в клиническом центре имени Логинова

В Московском клиническом научном центре имени Логинова открыли современный эндоскопический центр. Он оснащен спецтехникой с высоким разрешением, это позволит выявлять заболевания на ранней стадии. Отмечается, что в центре будут проводить свыше 140 исследований в сутки.

Какие исследования будут проводить в центре? Как усовершенствовали клинику? И как это повлияет на качество онкологической помощи в столичном регионе? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.