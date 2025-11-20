Заммэра Ракова заявила, что Москва в полной готовности подошла к сезону простуд

Столица в полной готовности подошла к сезону простуд, рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, благодаря программе повышения квалификации на базе кадрового центра более 2,5 тысячи детских врачей и медсестер в поликлиниках получили современные знания по диагностике, лечению и профилактике острых респираторных заболеваний, гриппа и пневмонии. Программа основана на новейших клинических рекомендациях и научных данных, а также учитывает практический опыт столичного здравоохранения в этой области.

