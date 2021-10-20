Более 60 регионов РФ ввели обязательную вакцинацию от COVID-19

Более 60 российских регионов ввели обязательную вакцинацию от коронавируса. Касается она не всех жителей, а только определенных категорий. Как правило, это люди, которые работают в сфере обслуживания.

На Ставрополье привиться должны пожилые, преподаватели, врачи и работники общепита. В Воронежской области, кроме сотрудников здравоохранения, торговли, образования и соцзащиты, в список включили тех, кто трудится на 18 крупных городских предприятиях.

Присоединились к практике также и Крым с Севастополем. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.