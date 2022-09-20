В Москве появилась возможность привиться от гриппа и коронавируса без перерыва

Москвичи теперь могут сделать прививку от гриппа и от коронавируса без паузы в две недели. Об этом рассказали в столичном департаменте здравоохранения.

Специальные мобильные пункты вакцинации работают в данный момент в каждом районе города. А самый большой из них открыт в ГУМе.

Что нужно для того, чтобы привиться? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.