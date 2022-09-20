Мобильные пункты вакцинации от гриппа заработали в каждом районе Москвы

Столица начала прививаться от гриппа. В каждом районе заработали мобильные пункты вакцинации. Их можно найти, например, у некоторых станций метро, МЦК и электричек.

Какие документы с собой нужно взять? Какие есть противопоказания? Можно ли прививаться от гриппа и ковида в один день? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.