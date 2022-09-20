В Москве продолжили работу мобильные пункты вакцинации

Столица прививается от гриппа. В каждом районе заработали мобильные пункты вакцинации. Их можно найти, например, у некоторых станций метро, МЦК и электричек. А еще антитела раздают в ГУМе.

Какие документы с собой нужно взять, чтобы сделать укол? Какие есть противопоказания, и можно ли прививаться от гриппа и коронавируса в один день? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.