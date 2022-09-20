Вакцинацию от ротавируса планируют включить в Национальной календарь прививок

Вакцинацию от ротавируса, возможно, включат в Национальной календарь прививок. С предложением намерены выступить в Госдуме.

Ротавирусы особенно активны на Черноморском побережье – на Кавказе, в Крыму и Краснодарском крае. Протекает заболевание очень тяжело, не щадит и детей. Поэтому привиться стоит, чтобы не превратить запланированный отдых в настоящий кошмар, посчитали эксперты. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.