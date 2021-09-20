В Москве открыли 45 мобильных пунктов вакцинации от гриппа

С 20 сентября в столице начали работать мобильные пункты вакцинации против гриппа. Сделать в них прививку может любой желающий старше 18 лет независимо от места регистрации.

По будням мобильные пункты открыты с 08:00 до 20:00. По субботам – с 09:00 до 18:00. По воскресеньям пункты работают с 09:00 до 16:00.

Подробно изучить информацию о прививке от гриппа и узнать информацию о расположении мобильных пунктов вакцинации можно на сайте департамента здравоохранения Москвы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.