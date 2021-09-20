В Москве открыли мобильные пункты вакцинации от гриппа

В Москве открыли 45 пунктов мобильной вакцинации против гриппа. Об этом сообщила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Пункты работают в самых проходных местах: около станций Московского центрального кольца, МЦД, метро и железной дороги. Как показывает практика, это самый удобный для москвичей формат, подчеркнули в мэрии.

Прививки делают с 8:00 до 20:00 по будням. А также по субботам и воскресеньям с 9:00 до 18:00 и до 16:00, соответственно. Также привиться можно в поликлиниках. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.